Thomas Buitink: 'Ik hou van Vitesse en blijf het liefst hier'

Thomas Buitink komt dit seizoen niet in de plannen voor van Leonid Slutskiy. Het talent uit de opleiding speelt zondag wel tegen Sparta. Het is zijn eerste basisplaats, maar wel vanaf de rechterkant.

Vorig seizoen kwam de 19-jarige spits uit Nijkerk tot zeven doelpunten, nu staat de teller nog op nul met slechts 102 minuten in de benen. Het geduld van Buitink wordt dus flink op de proef gesteld. Maar nu lonkt zijn kans weer. Op de training donderdag posteerde Slutskiy de aanvaller aan de rechterkant.

'Je kon het inderdaad wel een beetje zien, al is het nooit zeker. Het liefst sta ik in de spits, want ik ben een echte spits. Maar hangend op deze positie kom ik veel naar binnen en hoop ik ballen te krijgen waar ik iets mee kan doen.'

Vertrouwen

Oussama Tannane speelde tot zijn blessure vanaf de rechterkant. Later probeerde de Russische coach Jay-Roy Grot, Navarone Foor en zelfs Eli Dasa op die positie. In een aanvallender systeem met Keisuke Honda als centrale man, is het nu aan Buitink om zich weer te laten zien. 'Je wil minuten in de benen hebben en belangrijk zijn', zegt hij na de training op vrijdag. 'Ik krijg nu het vertrouwen en ben daar blij mee.'

Vitesse verloor drie keer op rij. Het spel was meestal ondermaats en de kritiek van de achterban zwol aan. Buitink kent de Arnhemse club. 'Ik denk dat de interlandbreak wel even goed was. We konden alles op een rijtje zetten en zondag moeten we voor het maximale gaan. Dan komt het goed.'

SC Heerenveen

Buitink is uiteraard ontevreden met de geringe speeltijd die hij krijgt. Zondag op het Kasteel is pas zijn eerste basisplaats dit seizoen. Hij overlegt verder zeven invalbeurten. Logisch dat de getalenteerde spits verder kijkt. SC Heerenveen lijkt op de achtergrond concreet al heeft ook het Belgische AA Gent belangstelling getoond.

Winterstop

'Ik kan er niet omheen. De contacten met Heerenveen zijn er al sinds vorige zomer', glimlacht hij. 'Alleen focus ik me nu vooral op Vitesse. We zien wel wat er in de winter gebeurt en wat reëel is. Wat geeft mij de beste toekomst. Is het niet hier dan ergens anders, maar ik hoop hier bij Vitesse. Ik hou van deze club en zit hier nu al tien jaar', omschrijft Buitink zijn gevoel. 'Het gaat erom wat voor mij het beste is.'