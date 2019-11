Trampolinetalent moet zelf paar duizend euro betalen voor reis naar WK in Tokio

Joep heeft talent en plaatste zich voor het WK trampolinespringen in Tokio. Het trampolinetalent: 'Het is echt super, ik train al zes jaar voor het WK en om nu eindelijk mee te mogen doen, dat is geweldig.' Om nog meer uit de sport te halen, verhuisde hij dit jaar naar Den Bosch. Dichtbij de turnhal waar hij bijna iedere dag twee keer per traint.

Bekijk hieronder de video:

Te weinig prestaties

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie laat weten te stoppen met de financiering van de sport omdat zij er op dit moment geen brood in zien. Een woordvoerder: 'Op basis van een uitgebreid onderzoek is duidelijk geworden dat de investering in trampolinespringen onvoldoende impact heeft op topsportniveau in 2019 en 2020.' De bond deed onderzoek met enquêtes, gesprekken met deskundigen en keek naar de prestaties van afgelopen jaar.

Joep ziet net als de bond dat er afgelopen jaar niet gepresteerd is. Maar het verbaast hem dat de financiering stopt. 'Ik vond het eigenlijk best wel onverwachts. We hadden vorig jaar een minder jaar en nu zijn we gelijk uit de bond gegooid.'

De KNGU laat weten dat goede prestaties op het WK de financiering voor 2020 niet beïnvloeden. Bij de volgende Olympische spelen kijkt de bond opnieuw naar de status van het trampolinespringen. 'In nauwe samenwerking met NOC*NSF kijken we dan naar de toekomstkansen.'

Een nieuwe generatie staat te springen

Om toch naar het WK te kunnen, startte Joep een crowdfundactie. En hij heeft veel fans. Vrienden en buurtgenoten steunen hem massaal. Het Zaltbommelse talent haalde al 1500 euro op. 'Voor het WK heb ik zo'n 3000 euro nodig, dat is flink veel, maar ik denk dat het wel goed gaat komen.'

Hij is bekenden en onbekenden die hem steunen enorm dankbaar. 'Echt niet normaal, ik had het echt niet verwacht, alle berichten en het geld. Ik ben er echt super dankbaar voor.' En ondanks het besluit van de bond blijft Joep positief. 'Ik zie het als een uitdaging, natuurlijk is het jammer, maar het motiveert me ook om er alles voor te doen.'

Als Joep het geld bij elkaar heeft verzamelt zal hij over twee weken uitkomen voor Nederland op het WK in Tokio.