Overbetuwe schort jeugdzorgplan tijdelijk op: ‘Toekomst is te onzeker'

Overbetuwe trekt tijdelijk de stekker uit haar plannen om de jeugdzorg beter te organiseren. Het kabinet wil jeugdzorg namelijk niet meer lokaal, maar regionaal regelen. 'Totdat er een definitieve wetswijziging is, is de toekomst nog te onzeker voor ons’, zegt wethouder Rob Engels.

Overbetuwe SAMEN is een samenwerkingsverband van welzijnspartijen. Met het plan wil de gemeente meer verantwoordelijkheid voor jeugdzorg meer bij lokale zorg- en welzijnspartijen neerleggen. Dan zou er meer maatwerk geleverd kunnen worden én het zou goedkoper zijn.

De plannen worden nu tijdelijk stilgelegd, omdat het kabinet wil dat gemeenten taken als jeugdzorg overdragen aan regionale verbanden. ‘Ik vind het erg jammer, maar totdat er een definitieve wetswijziging is, is de toekomst nog te onzeker voor ons om door te gaan’, vertelt wethouder Engels.

Veel wethouders trokken deze week naar Den Haag om een debat over verbeterplannen van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in de Tweede Kamer bij te wonen. De gemeenten eisten tijdens het debat extra geld, maar die toezegging kwam er niet.

Zie ook: Raad Overbetuwe blijft kritisch over zorgplannen: 'Steken energie liever direct in preventie'

‘Geen taak van de regio’

Sinds 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg. Veel gemeentebesturen kwamen daardoor in financiële problemen. ‘Vrijwel alle Nederlandse gemeenten hebben tekorten op jeugdzorg die ze proberen te dekken. Als dat dadelijk door de provincie of regio wordt bepaald, vraag ik me af of dat wel goed gaat’, stelt de wethouder.

Gemeenten kwamen na de reorganisatie in 2015 met lokale zorgplannen als Overbetuwe SAMEN. Volgens Engels kostte dat veel tijd en moeite: 'Het is gewoon zonde van de tijd geweest’, vindt hij. ‘Nu wordt minister de Jonge onrustig en wil hij de taken overdragen aan de regio, terwijl dit geen taak is van de regio. En dan hebben we als gemeente straks geen mogelijkheid meer om fatsoenlijk te sturen.’

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier