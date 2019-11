Machines gaan op Kootwijkerzand strijd aan met 'tankmos'

Boswachter Laurens Jansen neemt BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink mee naar een plek op het Kootwijkerzand waar de machines hun werk nog niet hebben gedaan. Onder goudgeel zonlicht kleurt het in overvloed aanwezige 'tankmos', oftewel het grijs kronkelsteeltje, prachtig groen. Maar juist vanwege dit plantje heeft Staatsbosbeheer de machines het natuurgebied in gestuurd, vertelt Jansen...

De graafmachines verwijderen over een stuk van 28 hectare de bovenste laag van de bodem. Tractoren voeren de grond af. Het is de bedoeling dat die wordt gebruikt bij de aanleg van het ecoduct over de N344 bij Nieuw Milligen. Wat achterblijft is geel zand, bekend van stranden en zandbakken...

Zand en sneeuw op het Kootwijkerzand (Archieffoto: Laurens Tijink)

Invasie van 'tankmos'

Het grijs kronkelsteeltje komt van oorsprong niet voor in ons land. Op het Kootwijkerzand doet deze mossoort het zo goed dat het is gaan woekeren. Het plantje profiteert volgens de boswachter van de neerslag van stikstof in het gebied. Dat zorgt ervoor dat de schrale grond wordt 'bemest' en dat het tankmos snel groeit.

Tankmos woekert op Kootwijkerzand (Foto: Laurens Tijink)

Mega-oorworm leeft in het zand

Het Kootwijkerzand is de 'grootste woestijn van Nederland'. In de zomer kan de temperatuur op het zand volgens Jansen wel oplopen tot zestig graden, terwijl het er in de nachten ijskoud is. Dit is de plek waar de zandoorworm leeft.

De zandoorworm is niet giftig. (Foto: Andrew Butko, Creative Commons)

Het mannetje van de zandoorworm kan 3,5 centimeter groot worden. In de aanvalshouding heeft het diertje wel iets weg van een schorpioen, maar die komen in ons land niet voor. De zandoorworm is ondanks zijn dreigende uiterlijk niet giftig.

De grote machines zijn volgens Jansen nog een paar weken bezig. Als het werk erop zit, heeft de wind weer vat op het zand. En dat is precies de bedoeling, want het Kootwijkerzand moet stuiven.

