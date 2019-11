Vrijwilligers gezocht voor zondagsoos

Één keer in de twee weken is er op zondag van 14.00 uur tot 16.00 uur een gezellige middag voor mensen met een verstandelijke beperking in de Wieken in Elst. De bezoekers zijn volwassenen, die zelfstandig- of in een woonvorm wonen. Tijdens deze middagen is er elke keer een ander thema zoals creatief, bingo of een uitje.



We zijn momenteel met 3 a 4 vrijwilligers, dat zijn er niet heel veel en daarom zijn we op zoek naar nog meer vrijwilligers. Het gaat hierbij om helpen in de catering, een praatje maken met de cliënten en helpen bij de klusjes die er zijn.



Kunt u een handje helpen? Reageer dan hieronder.



