70 jaar en nog steeds gek op meccano: 'De oh's en de ah's zijn niet van de lucht'

Samensteller van de tentoonstelling is Koos van Reesch uit Doetinchem. Inmiddels zelf 70 jaar, maar nog steeds verknocht aan het authentieke speeltje. 'Het is nog steeds een zeer levendige hobby van een aantal mensen, wereldwijd. In Engeland, de bakermat van het meccanosysteem, zijn diverse verenigingen actief maar ook in ons land hebben we een eigen Meccano Gilde met leden uit België en Nederland die bouwen en verzamelen'.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Oh's en ah's

De meccano-tentoonstelling zaterdag in zaal Het Witte Paard in Zelhem was voor iedereen gratis toegankelijk. Van Reesch: 'Dat doen we expres want we willen deze hobby wat sterker voor het voetlicht te plaatsen, aangezien wij gesignaleerd hebben dat ook steeds meer mensen die geen lid zijn, zeker óók jongeren, geïnteresseerd zijn. De oh's en de ah's zijn vaak niet van de lucht.'

Hijskranen en treinen

In Zelhem laten leden zien wat ze zoal gebouwd hebben, zoals werkende hijskranen, vrachtwagens, treinen en machines. Ook worden er originele verzamelstukken getoond uit de periode van 1900 tot 1979, zo lang is meccano namelijk in Engeland geproduceerd.