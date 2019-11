Zoekt u steun bij het verlies van een dierbare?

Als u een dierbare verliest, kunt u in de eerste periode meestal rekenen op steun van uw omgeving. Aandacht en interesse is er van alle kanten. Na verloop van tijd wordt het medeleven vaak minder, terwijl er nog volop sprake is van rouw. Het ontbreken van een luisterend oor kan gevoelens van eenzaamheid losmaken. Alles gaat door maar uw leven is nog lang niet op orde.

Rouwgroep Bommelerwaard springt hierop in met een periode van groepsgesprekken. Tweewekelijks treft u lotgenoten die de zorg en het verdriet over de weggevallen partner herkennen. In een ontspannen sfeer en in aanwezigheid van een gespreksleider kunnen ervaringen en emotieʼs gedeeld kan worden.



Wilt u ook deelnemen aan de Rouwgroep? Reageer dan hieronder.