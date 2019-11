Nijmegen dolblij met verbreding A50 en miljoenen voor bereikbaarheid

door Maurits Straatman en Sven Strijbosch

De A50 tussen knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven krijgt in de toekomst drie stroken per richting in plaats van de huidige twee. De A50 tussen Nijmegen en Eindhoven is een zeer drukke snelweg. Volgens de meest recente cijfers staat de snelweg zelf op plek acht in de file top-10. De snelweg is zeer belangrijk voor de economie. De bedrijvigheid langs de de weg is jaarlijks goed voor 90 miljard euro omzet.

'Niet morgen al'

Nijmegen en de provincie Gelderland waarschuwen wel dat de A50 niet morgen al is verbreed. Dat kan nog jaren duren. Dat geldt ook voor andere projecten, waarvoor inmiddels ook geld beschikbaar is. Met het totale pakket van 103 miljoen euro wordt ingezet op asfalt, openbaar vervoer en de fiets. Nijmegen wil nog een directe treinverbinding tussen Nijmegen en Eindhoven en kijkt vol interesse naar de mogelijkheid voor een snelfietspad tussen Wijchen en Oss.

Uitbreiding station Heyendaal

Er gaat ook geld naar station Nijmegen Heyendaal, dat dagelijks 15.000 reizigers verwerkt. Stampvolle treinen zijn al jaren een bron van ergernis. 'We hadden al 6,5 miljoen euro vrijgemaakt in samenwerking met de provincie. Daar komt nu 6,5 miljoen euro van het Rijk bij', vertelt wethouder Tiemens. 'Er komen elektrische en langere treinen. Daar moet het station op worden aangepast.'

Alle vormen van verkeer

Namens de provincie Gelderland zegt gedeputeerde Christianne van der Wal dat het 'gaat om de reis van deur tot deur. We zetten dus in op alle vormen van mobiliteit.' Samen met de provincie Brabant en het Rijk is al het geld bij elkaar gesprokkeld. De provincies leggen beiden 17 miljoen euro in en de rest van het geld komt uit Den Haag.

Regio blijft groeien

In Nijmegen zijn ze met het oog op de toekomst erg met de maatregelen geholpen. 'We moeten rekening houden met de enorme groei van deze regio. Het zal blijven groeien en dus moeten we klaar zijn voor de toekomst', besluit wethouder Tiemens.

