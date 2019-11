Boeren zamelen geld in bij feest in Aalten

Boeren zamelen zondag bij het Boerenfeest in Aalten geld in voor Farmers Defence Force om nog meer actie te voeren. Met live-muziek en sprekers is er voor agrariërs, tussen alle protesten door, tijd voor wat ontspanning in evenementencentrum De Hofnar.

'Ik heb niet de indruk dat er honderden trekkers gaan komen', zegt organisator Frank Wensink van De Hofnar. 'Dat kan overigens wel hoor, we zijn er op voorbereid.' De eigenaar van De Hofnar hoopt zondag zo'n zes- tot achthonderd mensen te verwelkomen in het evenementencentrum. 'We hebben veel affiniteit met boeren', aldus Wensink. 'Veel van mijn personeelsleden zijn boer, dus we maken het van dichtbij mee. Vanuit hier is het idee ontstaan en hier kan het ook.'



Voor het boerenfeest wordt vijf euro entree gevraagd. Het geld gaat volgens de eigenaar voor honderd procent naar Farmers Defence Force. 'Geld is belangrijk en nodig, maar we doen het vooral ook zodat de boeren die zoveel voor de kiezen hebben gekregen dit jaar even een fijne dag hebben', aldus Wensink. 'Ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste doel is van zondag.'