Aalten koerst af op tekort van half miljoen euro

Desondanks kan het tekort van 5 ton als een meevaller worden beschouwd, want in het voorjaar bedroeg het gemeentelijke tekort nog 1,6 miljoen euro. Daarom is de najaarsnota met de titel 'Een bleek zonnetje' gepresenteerd. 'Maar als wethouder Financiën overleg je liever een begroting met een positief saldo', zegt Ted Kok.

'Met name de kosten in de jeugdzorg en Wmo spelen ons parten. Dat was voorspeld en we zijn in dat opzicht niet de enige gemeente met een tekort', zegt Kok.

'Grote plaag'

En dan was er afgelopen jaar nog de explosie aan eikenprocessierupsen in de Achterhoek. Kok spreekt van een 'grote plaag'. 'Voor de bestrijding hebben we bij het kijken naar oplossingen driemaal zoveel uitgegeven als begroot.'

Er waren ook meevallers in Aalten, waar nog volop wordt gebouwd. Ook tijdens de stikstofcrisis. 'We hebben meer bouwleges ontvangen en dat is positief. En we hebben zo'n 2 ton overgehouden doordat de wetgeving voor het verwijderen van de asbestdaken is ingetrokken', aldus Kok.

