'Inwoners Veluwe vergeten soms hoe mooi de natuur is'

De stichting is van de familie Biersteker. Ze willen hiermee de inwoners en bezoekers van de Veluwe meer de natuur in krijgen. 'Drie jaar geleden bespraken we waarom alles in het centrum gebeurt hier in Nunspeet, en niet in de natuur. Ik woon hier al 27 jaar, en dan zie je de natuur niet meer omdat je er middenin woont. Je krijgt dan zoveel toerisme in de natuur die vertellen hoe mooi het is. En dan waardeer je weer waar je woont', legt Rianne Biersteker uit.

De stichting werkt samen met Staatsbosbeheer. Ze organiseren van alles, waaronder een buitenbioscoop. Drie dagen lang zijn er allerlei films te zien, waaronder de film Wild die over de Veluwe gaat.

Bekijk de uitzending van Onze Veluwe