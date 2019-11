Toerist Cor heeft de Veluwe flink zien veranderen sinds de jaren 60

'Volgens mij gingen er uit Den Haga en omgeving heel veel mensen naar de Veluwe. Ik dacht: één seizoen en dan wegwezen. Maar dat seizoen loopt nu nog', vertelt hij in het Omroep Gelderland-programma Onze Veluwe. Hij is van mening dat het heel erg veranderd is. 'In het begin waren de mensen een beetje afstandelijk. Omdat wij werkten en autoreden op zondag, dat mocht daar niet. Dat is nu heel erg veranderd.'

Op de Veluwe is het rustiger. 'Ik was laatst in Delft. En toen werd er getoeterd wanneer je niet snel genoeg weg bent bij het stoplicht. Zo zijn er nog meer dingen. In het Westen kunnen ze nog wat van hier leren.'

Het toerisme neemt flink toe op de Veluwe. Zowel buitenlandse als binnenlandse toeristen weten de plek te vinden. Vermeer: 'Het wordt drukker. Maar je hebt een hoop ruimte hier natuurlijk!'

