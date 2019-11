Vitesse met Matavz en Buitink tegen Sparta

Keisuke Honda is de centrale man bij Vitesse op het middenveld in de uitwedstrijd tegen Sparta. Ook Thomas Buitink staat aan de aftrap.

door Richard van der Made

Het kwakkelende Vitesse leeft onder hoogspanning toe naar het cruciale duel op Spangen in Rotterdam. Na drie nederlagen op rij tegen ADO, FC Emmen en FC Groningen is een overwinning zondag bittere noodzaak om de sportieve crisis een halt toe te roepen. Promovendus Sparta is bezig aan een goed seizoen, hoewel de Kasteelclub de afgelopen weken iets terugviel op de ranglijst.

Volgens Leonid Slutskiy is er echter weinig aan de hand bij de ambitieuze club uit Arnhem. 'Natuurlijk hebben we een overwinning nodig, maar dat is altijd zo. Iedere wedstrijd is belangrijk en dat geldt altijd het meest voor de eerstvolgende. Of er paniek is? Waarom?'

Kapstok Matavz

Slutskiy kondigde na het echec tegen FC Groningen al veranderingen aan ('We have to change something') en komt daar zondag tegen Sparta ook mee. Het systeem (4-2-3-1) wordt iets aangepast met twee middenvelders (Bazoer en Bero) die in de rug van aanwinst Honda spelen. De Japanner krijgt een centrale rol in het elftal en moet Vitesse weer nieuw elan geven. Naast Honda spelen Buitink en Linssen op de flanken. De kapstok van de ploeg is zondag Tim Matavz die terugkeert in de basis nadat hij twee weken geleden werd gepasseerd.

Geen Dasa

Eli Dasa is geblesseerd teruggekomen van een interland met Israël en stond niet op het trainingsveld. De rechtsback wordt zondag op rechtsback vervangen door Julian Lelieveld. Achter de naam van Nouha Dicko staat nog een vraagteken, maar waarschijnlijk laat Slutskiy Vitesse spelen zoals vrijdag op Papendal werd getraind.

Henk Fraser

De beladen wedstrijd tegen Sparta is bijzonder voor Henk Fraser die twee seizoenen actief was als coach van Vitesse. In zijn tweede jaar werd Fraser echter ontslagen na tegenvallende prestaties. Hij was wel verantwoordelijk voor de enige grote prijs die Vitesse pakte in de clubgeschiedenis, namelijk het winnen van de KNVB-beker in 2017.

Opstelling: Pasveer, Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark; Bazoer, Bero; Buitink, Honda, Linssen; Matavz