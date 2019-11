Onderzoek naar kosten uittreding Oude IJsselstreek uit sociale dienst Laborijn

In juni maakte de gemeente bekend om te stoppen met de sociale dienst Laborijn. Oude IJsselstreek was niet tevreden over de manier waarop Laborijn omging met haar cliënten en wilde zo snel mogelijk de menselijke maat terug hebben. Uit onderzoek van Bureau Berenschot kwamen misstanden bij de sociale dienst naar voren, waarbij een groot deel van de cliënten zich gekleineerd, geminacht en voelde.



De afgelopen maanden is geïnventariseerd of de samenwerking tussen de gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek aangepast kan worden, zodat deze aansluit bij de visies van alle deelnemende gemeenten. Ze betreuren dat dit tot nu toe nog niet mogelijk is gebleken.

Voor einde van het jaar een besluit

Oude IJsselstreek moet voor het einde van het jaar een besluit nemen over het uittreden. Hiervoor is het noodzakelijk dat op korte termijn een berekening wordt gemaakt van de financiële consequenties, want de kosten komen op rekening van de gemeente.



Een onafhankelijk bureau zal een eerste berekening maken van de uittreedsom, die begin december gereed moet zijn. Daarna spreekt het algemeen bestuur zich uit over de berekening en moet de raad van Oude IJsselstreek over de uittreding beslissen.