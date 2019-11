Pakken en pakjes gezocht

Voor het vierde jaar op rij spelen we sinterklaas en zwarte piet voor minderbedeelden op 4 en 5 december, omdat wij vinden dat elk kind daar recht op heeft. Dat doen wij in de omgeving van Doetinchem. We zijn ooit begonnen met 3 zwarte pieten, maar inmiddels zijn we uitgebreid naar 11 man.



Dit jaar zouden we buiten het strooigoed om ook graag cadeaus aan de kinderen willen geven, aangezien de ouders dit vaak niet kunnen betalen. We zijn daarom op zoek naar mensen die ons kunnen helpen met leuke cadeautjes voor de kinderen. Tevens zoeken we nog een aantal pieten en sinterklaas pakken. We hopen dat mensen ons kunnen helpen, want alles uit eigen zak betalen is natuurlijk erg duur.



Heeft u leuke cadeautjes of kunt u helpen met pakken? Reageer dan hieronder.

