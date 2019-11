VIDEO | Van de Pavert gelukkig bij De Graafschap: 'Misschien wel het allermooiste'

door Richard van der Made

De Doetinchemmer signeerde deze week een nieuw contract voor nog eens twee jaar bij De Graafschap. Hij ligt nu vast tot medio 2022 en heeft er dan tien seizoenen opzitten in de Achterhoek. 'Ze waren er heel vroeg bij om het contract te verlengen en zelf heb ik ook veel vertrouwen in dit seizoen en in de toekomst', vertelde Van de Pavert.

Pfeiffer

De lange centrumverdediger, die tot nu toe een sterk seizoen doormaakt, is een kind van de club geworden. 'Je kan het ook ergens anders zoeken, maar ook gewoon hier en misschien is dat wel het allermooiste', omschrijft hij zijn gevoel. 'Vorig jaar was er die ziekte van Pfeiffer en had ik een klote gevoel omdat ik er tijdens de belangrijkste wedstrijden niet bij kon zijn. Nu zit ik lekker in mijn vel en geloof ik in promotie.'

Van de Pavert, rots in de branding bij De Graafschap

De Graafschap ligt op koers en is nog zonder nederlaag. Vanavond moet de volgende horde worden genomen als de Superboeren op de eigen Vijverberg Jong PSV ontvangen. Maandag wacht in Wijdewormer de talentenfabriek van Jong AZ op de Doetinchemmers.

Fysieke kracht

Van de Pavert: 'Zes punten? Dat vind ik wel. Over het algemeen doen deze ploegen het goed met technisch vaardige spelers en veel snelheid. Nu staan ze er iets minder voor. Wij hebben veel meer fysieke kracht en ervaring, maar ook voetbal in de ploeg. Met die twee eerste kwaliteiten moeten we ze afstoppen en zelf het spel maken', is Van de Pavert resoluut over de aanpak.

De Graafschap is weliswaar nog ongeslagen, het speelde al wel zes keer gelijk. 'Dan hadden we er beter eentje kunnen verliezen in plaats van al die gelijke spelen', stelt de routinier. 'Ik ben het met je eens dat we uit beter moeten. Het is te wisselvallig. Daar moeten we nog mee aan de slag.'

Grotere overwinning

'We maken het onszelf ook vaak te moeilijk. De kansen moeten er wel in en dan kun je ook kijken naar een wat grotere overwinning. Zeker thuis is dat ook wat we willen. Tegelijkertijd kun je dan ook wel eens een goal tegen krijgen. Maar bij Helmond uit moet je er nog alles aan doen om die wedstrijd te winnen. Uiteindelijk zijn de drie punten natuurlijk wel het belangrijkste in onze ambitie te promoveren', aldus Van de Pavert.