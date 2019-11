Barneveld verhoogt PFAS-norm om ondernemers te helpen

Sinds oktober geldt een norm van 0,1 microgram per kilogram grond. Dat kwam voor veel ondernemers in het grondverzet onverwachts. Bouwprojecten kwamen stil te liggen in afwachting van nieuwe vergunningen. In december verwacht het kabinet een nieuwe, landelijke norm te presenteren na onderzoek van het RIVM. Tot die tijd verhoogt Barneveld zelf de norm naar 0,5 microgram per kilo.

Afwijken van norm

Hiermee wijkt de gemeente af van de landelijke norm van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wel volgt de gemeente de norm van het ministerie voor het grondwaterniveau. Barneveld heeft de mogelijkheid om lokaal af te wijken van de normen. De gemeente volgt hierin het advies van het GOO (collectief Gelders Ondergrond Overleg). In het GOO zitten de provincie Gelderland, de vijf Vallei gemeenten, het Waterschap Vallei en Veluwe en de Omgevingsdienst de Vallei.

Als in december blijkt dat de landelijke norm toch hoger is dan de Barneveldse norm, dan gaat de landelijke norm vanaf dat moment gelden. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen, kleine vervuilende stoffen die door de mens gemaakt zijn en bijvoorbeeld grond zitten. De norm bepaalt hoe vervuild grond mag zijn waarmee gewerkt wordt in onder meer de bouw.

