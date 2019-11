Aanhoudingen en belastingschuld geïnd bij grote controle in Druten

Drie personen zijn donderdagavond aangehouden in Druten voor het rijden onder invloed. Dat gebeurde tijdens een veiligheidscontrole, gericht op ondermijnende activiteiten in het dorp.

De gemeente controleerde samen met politie, belastingdienst, RDW en de belastingdienst Douane allerlei verkeersdeelnemers. Er werden 155 voertuigen gecontroleerd. Drie bestuurders bleken onder invloed achter het stuur te zitten, zij zijn aangehouden.

Voor elf overtredingen is een proces-verbaal opgemaakt. Het gaat hierbij om onder meer mobiel bellen tijdens het rijden, het rijden zonder geldig rijbewijs en het niet dragen van een gordel.

De belastingdienst heeft voor een bedrag van 30.749 euro aan openstaande belastingschuld geïnd. Er zijn twee beslagen gelegd, zonder dat de voertuigen zijn afgevoerd.

Illegale activiteiten

Burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld van de gemeente Druten is te spreken over het verloop van de controle. 'Door deze actie is nog beter zicht ontstaan op mogelijke illegale activiteiten.'

'Samen met onder andere de politie, de belastingdienst en RDW is een aantal overtredingen geconstateerd waartegen verbaliserend is opgetreden. Hiermee willen we laten zien dat we dit soort gedrag niet toestaan in onze gemeente. Daarin blijven we samenwerken.