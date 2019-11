Kartbaan blijft voorlopig van Apeldoorn, maar Brussel kijkt er wel naar

Amusementscentrum Zero55 blijft voorlopig in handen van gemeentebedrijf Accres in Apeldoorn. Bij Zero55 kun je onder meer karten en lasergamen. Het is een commercieel bedrijf onder de vleugels van Accres. Bij de Europese Commissie ligt een bezwaar van een ondernemer die vindt dat Apeldoorn daarmee oneerlijke concurrentie aangaat.

door Bastiaan van Blokland

Krijgt Zero55 ongeoorloofde staatssteun? Daarover komt de Europese Commissie binnenkort met een antwoord. Tot die tijd kun je nog gewoon een rondje karten bij Zero55. Maar, zo gaf verantwoordelijk wethouder Detlev Cziesso donderdagavond aan: een pas op de plaats is nu het juiste om te doen. Als Brussel vervolgens oordeelt dat de constructie niet mag, dan is het simpel: de stekker eruit.

Wat is er aan de hand?

Voor veel raadsleden voelt de situatie niet goed. Waar liggen de grenzen voor Accres (letterlijk, want Zero55 zit ook in Enschede) en hoort een kartbaan wel bij de taken van de gemeente? De BV Zero55 is namelijk geheel in handen van Apeldoorn. Die is de enige aandeelhouder. Maar er wordt geen geld vanuit het moederbedrijf Accres gebruikt om de commerciële dochters overeind te houden, verzekerde wethouder Cziesso.

Wat is Accres dan precies? Dat is een gemeentebedrijf dat zich richt zich op de exploitatie van gebouwen voor het maatschappelijk belang. Vastgoedbeheer en sport en spel vallen daar bijvoorbeeld onder.

Niets te verwijten

De gemeente besloot jaren terug dat Accres niet helemaal moest draaien op subsidie. Het bedrijf moest op eigen benen kunnen staan, financieel gezond zijn en mocht daarom commerciële activiteiten opzetten. Dat deed Accres dus ook. Die valt niets te verwijten, vonden de aanwezige raadsleden. Accres deed precies wat zij mocht.

Maar het geeft toch een situatie die voor reuring zorgt, want verschillende ondernemers in Apeldoorn en omstreken én in Enschede zijn er niet blij mee.

Drie scenario's voor Accres

Het college bood de raad drie opties: maak van Accres weer helemaal een overheidsbedrijf, privatiseer alles of kies voor een tussenvorm, zoals het nu eigenlijk al is. Dat laatste biedt mogelijkheden om 'kaders' te stellen, afspraken te maken: wat wil je wel en wat niet?

De raadsleden gaven aan niet goed te kunnen overzien wat de gevolgen zijn van optie 1 en 2. Ook wat nu wel en niet onder optie 3 valt is onduidelijk.

Daarom is afgesproken te wachten op antwoord van de Europese Commissie. In de tussentijd werkt wethouder Cziesso het financiële plaatje uit voor de verschillende scenario's. Er is voorlopig dus nog niets besloten.

