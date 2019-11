Iris behaalt uniek certificaat met kettingmotorzaag: 'Het is een echte mannenwereld'

Als bosarbeider en terreinbeheerder is Iris deze week bezig met een grote klus in het Utrechtse Den Dolder. Een park moet daar flink uitgedunt worden.

De 49-jarige Iris heeft de leiding over de opdracht. Hoewel ze dit werk al ruim 30 jaar doet is ze als vrouw nog steeds een unieke verschijning in een mannenwereld.

'Niet alleen maar bomen om rammen'

Ze wil graag meer vrouwen in de bosbouw. 'Dat zou wel leuk zijn. Ik denk dat het een er een stuk gezelliger op wordt,' zegt Iris lachend. 'Het is vaak een beetje macho.'

Dat de mannen zitten te showen met hun kettingzaag? 'Ja, het is niet alleen maar bomen om rammen. Het is ook goed kijken naar wat heb ik straks als eindbeeld. Want dit is wel een park en we moeten het ook een park houden. De heren doen het ook wel goed hoor, maar vrouwen hebben toch iets...'

Mannen zijn gewoon lomp? 'Ja, zo van we gaan er gewoon een hele hoop hout uithalen.'

Tekst gaat verder onder de reportage:

Riskant werk

Recent heeft Iris haar certificaat gehaald, waarmee ze in heel Europa zware bomen mag vellen met haar motorzaag. De regels zijn streng, want er gebeuren best wel veel ongelukken.

Zelf heeft ze gelukkig nog nooit een ongeluk gehad. 'Je hebt wel een levensgevaarlijk apparaat in je handen, maar het is gewoon een vak. Maar wel een vak apart.'

Maar is het niet zwaar? 'Het is heel zwaar, maar je moet wel je kop er bij houden, het is riskant werk.'

Mannenwereld

De uitreiking van haar eerste certificaat was exemplarisch voor de manier waarop in de wereld van kettingzagen men op mannen is ingesteld. 'Er stond bij de aanhef 'meneer'. 'Dat waren de standaard formulieren', blikt de moeder van vijf kinderen terug.

Toch is er in al die jaren maar weinig veranderd. 'Het is nog steeds een mannenwereld, daarom hoop ik dat vrouwen die me bezig zien misschien wel geïnspireerd raken.'

Met haar nieuwe certificaat is ze bovendien bevoegd om examens af te gaan afnemen. 'Daar was het me om te doen.'