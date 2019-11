Inwoners Azewijn en Netterden willen plan uitbreiding DocksNLD van tafel

DocksNLD ligt op de grens van Duitsland en Nederland en huisvest grote logistieke bedrijven. Het bedrijventerrein ligt strategisch langs de Duitse snelweg A3, die in de gemeente Montferland over gaat in de A12.

Volgens Christa van Dee van Leefbaarheid Netterden wordt er in de plannen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein met geen woord gerept over de leefbaarheid van het dorp en zijn inwoners te laat geïnformeerd. 'Er wordt opnieuw coulisselandschap ingeleverd. Betonnen wanden van twintig meter hoog kun je niet verstoppen achter groen en zomaar inpassen in het landschap.'



Volgens wethouder Walter Gerritsen zal hier in samenspraak met de inwoners van Azewijn en Netterden over gesproken worden. De uitbreiding van het bedrijventerrein heeft volgens Van Dee ook nadelige gevolgen voor de gemeenschap in Netterden. 'Hoe wordt de veiligheid van onze inwoners straks gegarandeerd en waar moeten de mensen die straks bij deze bedrijven gaan werken wonen?'

'Provincie maakt gehakt van het plan'

Sandra Braam van de dorpsraad Azewijn brengt de zienswijze van de provincie Gelderland nogmaals onder de aandacht van de raadsleden. 'De provincie maakt gehakt van de structuurvisie. De gemeente Montferland krijgt een draai om de oren en heeft het huiswerk niet goed gemaakt.'

Aan de andere kant stelt de provincie dat het drie plaatsen voor distributiecentra wil aanwijzen tussen Zevenaar en Emmerich. 'Daar zit DocksNLD ook bij', zegt Gerritsen.

'Voor de schatkist of voor de inwoners?'

Inwoner Rene Ebbers vraagt zich af of de procedure voor het maken van de structuurvisie wel goed is gevolgd en of de gemeente wel genoeg overleg heeft gepleegd met Duitse buurman Emmerich.

'Emmerich klaagt dat er nog geen overleg is geweest', aldus Ebbers. Daarnaast stelt hij dat Montferland ook financieel baat heeft bij de instemming van dit plan. 'Doen we dit voor de schatkist of voor de inwoners van Montferland.'

De gemeente Montferland is volgens Gerritsen regelmatig in gesprek met de Duitse buurgemeente en wordt er ook samen onderzoek gedaan naar de logistiek en de eventuele ontsluiting van het verkeer aan de Duitse kant.

Els Rutting van de PvdA merkt op dat veel haken en ogen aan de plannen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein zitten. 'Een milieueffectrapportage, de verkeersafwikkeling, stikstof. Daar moet allemaal rekening mee worden gehouden.'

Wethouder Gerritsen stelt dat voor een structuurvisie daar nog niet allemaal rekening mee hoeft te worden gehouden. 'Als er straks een bestemmingsplan volgt, moet je wel aangeven wat je gaat doen. Daar zijn we hard mee aan het werk.'

Tijd begint te dringen

De deadline om een besluit te nemen over de structuurvisie en daarmee de uitbreiding van het bedrijventerrein ligt op 19 december. De raad besloot donderdagavond om over twee weken nogmaals vragen te stellen aan de wethouder, voordat er tot besluitvorming kan worden overgegaan. Daarmee begint de tijd te dringen.



'De raad gaat over zijn eigen agenda, maar ik zal nogmaals aangeven dat er wel een deadline op zit', zegt Gerritsen. 'Aan de andere kant moet de raad wel een goed beeld hebben om een goede afweging te kunnen maken. We proberen de deadline te halen, maar welk besluit er straks volgt ligt in de handen van de raad. Het is een actueel onderwerp met veel impact voor Montferland en daar zal nog wel even over gesproken worden.'

