103 miljoen euro voor minder files op A50

Met het geld moet de snelweg worden verbreed van twee naar drie rijstroken tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Maar er moeten ook andere maatregelen worden genomen om de doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid langs de snelweg tussen Nijmegen en Eindhoven te verbeteren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 69 miljoen euro opzij gezet, de beide provincies dragen 17 miljoen euro bij.

'Goed voor economie'

De A50 tussen Nijmegen en Eindhoven is een zeer drukke snelweg. Volgens de meest recente cijfers staat de snelweg zelf op plek acht in de file top-10. De snelweg is overigens wel zeer belangrijk voor de economie. Er wordt in sectoren langs de snelweg zo'n 90 miljard euro per jaar omgezet.

Gedeputeerde Christianne van der Wal is blij dat het geld er nu dan ook daadwerkelijk komt. 'De verbreding naar 2x3 rijstroken in combinatie met de gebiedsaanpak langs de A50 leidt tot een betere doorstroming. En dat is goed voor de bedrijven en de economie, maar ook voor de leefbaarheid van de inwoners.'

Zie ook: