Reanimeren kun je leren

We zijn op zoek naar mensen in de omgeving van Gorssel die een cursus reanimeren willen volgen. We zijn in het dorp inzamelingsacties gestart om nog meer AED's te kunnen financieren. Nadat in een buurt een AED is geplaatst en aangemeld bij HartslagNu, kan deze ingezet worden na een melding bij 112 of natuurlijk ook rechtstreeks door buurtgenoten.



Bij een melding aan 112 worden onmiddellijk hulpverleners die zich hebben aangemeld opgeroepen, om een AED te halen en om te beginnen met reanimeren. Het is dus belangrijk, dat er voldoende hulpverleners zijn. Vandaar de oproep, wij zoeken mensen die kunnen reanimeren en zich willen aanmelden om opgeroepen te kunnen worden. Tevens zoeken we mensen die nog niet kunnen reanimeren en hiervoor een cursus willen volgen.



Woont u in de buurt van Gorssel en wil u hier een bijdrage aanleveren? Reageer hieronder.





