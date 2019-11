Andelst vreest voor komst vrouwen met problemen

In de kelder van het voormalige gemeentehuis aan het Europaplein in Andelst komt moeder-en-kind-huis Jezebel. Waar 15 vrouwen kunnen wonen die bijvoorbeeld slachtoffer waren van huiselijk geweld, psychische klachten hebben of in de gevangenis hebben gezeten.

Detentie, alcohol of drugs

Over een paar weken gaat het open; afgelopen maandag is de buurt ingelicht en daar erg van geschrokken.

Dat vertelt Jos de Wit, die vlakbij het oude gemeentehuis woont. 'Het valt wel even koud op je dak als je hoort dat daar jonge vrouwen komen wonen met een detentie-, alcohol- of drugsverleden. Wij zijn bang voor overlast.'

Buurtbewoner Nick van Dusschoten vult aan. 'Geluidsoverlast, verkeerde types die hier op bezoek komen. Er wonen hier veel ouderen en kleine kinderen. Dit is niet de wijk om deze vrouwen op te vangen.'

De angst voor de overlast is volgens de mannen gebaseerd op ervaringen met soortgelijke opvanglocaties elders.

Wethouder: zorg niet terecht

De gemeente deelt de zorgen niet. Wethouder Rob Engels: 'Ik ben van mening dat die zorg niet terecht is. De moeders die hier komen zijn moeders die een verleden hebben gehád. Met de nadruk op gehad. Ze zijn aan de beterende hand', benadrukt hij.

Dit hadden onze dochters kunnen zijn wethouder Rob Engels

Engels gaat verder: 'Als ze verslaafd waren, is dat over, want moeders met drugs komen daar niet. Dit is hun stap terug in de maatschappij. Sterker nog: het hadden onze dochters kunnen zijn en dan is het heel fijn als deze vrouwen terechtkomen in een buurt die ze opvangt. Het is géén crisiszorg, géén drugsopvang. In tegendeel.'

Onder in de kelder van het oude gemeentehuis komen 15 studio's voor vrouwen die in de problemen zijn geraakt. Foto: Omroep Gelderland

De wethouder erkent dat de buurt veel te laat geïnformeerd is en heeft daar zorgorganisatie Jezebel ook op aangesproken. 'Je voelt je gewoon niet serieus genomen', zegt buurtbewoner Nick van Dusschoten. 'Dat neem je met excuses niet weg.'

Tweede kans?

De buurtbewoners gaan in beraad of ze nog stappen kunnen ondernemen om de komst van het moeder-en-kind-huis tegen te houden.

Gevraagd of deze vrouwen, die het al zo moeilijk hebben, geen kans verdienen, zegt Jos de Wit: 'Iedereen verdient een kans, maar of dat hier moet zijn in een rustige woonwijk waar kinderen spelen en veel ouderen wonen? Dat denkt ik niet.'