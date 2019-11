De Graafschap aanvallend ingesteld tegen Jong PSV

Nijland en Van den Boomen zijn aanvallend ingestelde spelers die veel in het strafschopgebied van de tegenstander komen. Nijland staat zelfs regelmatig in de voorhoede. Op de training viel af te lezen dat dit duo waarschijnlijk samen op het middenveld staat opgesteld tegen Jong PSV. Seuntjens is de centrumspits en wordt geflankeerd door Van Mieghem en Hamdaoui.

Dikke jas

Nijland speelt omdat Gregor Breinburg pas net terug is uit verre oorden. 'Hij komt met zijn dikke jas op de tribune zitten en krijgt een wedstrijd rust', meldde Snoei over de middenvelder die weer eens met Aruba op pad was vorige week voor interlands. 'Het is bijna absurd hoeveel wedstrijden hij al heeft gespeeld. We nemen hem even tegen zichzelf in bescherming, want hij wil ontzettend graag. Maar straks zijn we hem langer kwijt en maandag spelen we alweer bij Jong AZ.'

Breinburg krijgt rust

Aanvallen

Jong PSV komt vrijdag naar De Vijverberg en geldt met een zeventiende plek op de ranglijst als een laagvlieger in de eerste divisie. 'Ik ben ervan overtuigd dat wij die wedstrijd gaan winnen. Dat moet ook, want wij zijn beter. En die druk leggen de spelers zichzelf ook op. We willen tegen Jong PSV aanvallen en ons publiek vermaken. Hopelijk maken we dan ook wat meer de kansen af en belonen we onszelf met doelpunten', aldus Snoei.

Jordy Tutuarima liet een groot deel van de training schieten, maar staat volgens Snoei absoluut in de basis. De linksback kwakkelde met wat liesklachten. Deze week trainde de geboren Velpenaar echter gewoon weer alles mee. De selectie van De Graafschap is fit en compleet op Jeremy Helmer na. De aanvaller, gehuurd van Jong AZ, heeft last van zijn scheenbeen en zit waarschijnlijk niet bij de selectie. 'Hij heeft daar een flinke tik op gehad', weet Snoei.

De Graafschap hoopt vrijdag weer naast SC Cambuur te komen dat zondag ook speelde en won van Almere City. De club uit Doetinchem is nog ongeslagen en heeft pas acht doelpunten tegen.

Opstelling: Jurjus, Owusu, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Vet, Van den Boomen, Nijland; Van Mieghem, Seuntjens en Hamdaoui.