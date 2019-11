Pers loopt uit voor presentatie Keisuke Honda: 'Ik ga Vitesse helpen'

Honda trainde de afgelopen maand al even in Arnhem op uitnodiging van trainer Leonid Slutskiy. Maar nu heeft hij een contract binnengesleept en kan hij ook in wedstrijden opstaan voor Vitesse. En dat is ook het doel van de Japanner, zo vertelde hij donderdag.

'Ik heb gezien dat we wat moeite hebben met het controleren van wedstrijden en dat is wel nodig om wedstrijden te winnen. Ik denk dat ik, als ervaren speler, kan helpen om de wedstrijden te controleren. Ik kan een wedstrijd namelijk beter 'lezen' dan jonge spelers. Ik kan niet wachten om de andere spelers te helpen.'

Tekst gaat verder onder de video.

En dat gaat ook gebeuren, zo denken de Japanse journalisten die aanwezig waren bij de perspresentatie. 'Vroeger, toen hij bij VVV speelde, was hij altijd op zoek naar een doelpunt. Maar nu gaat hij medespelers beter maken', stelt journalist Toru Nakata. 'Hij is nog altijd een grote speler in Japan. Iedereen kent hem en ik weet zeker dat hij Vitesse gaat helpen.'

'Ik heb nu geen zwart haar meer'

Bij VVV was Keisuke Honda een goede voetballer. Vanuit daar groeide hij door naar topclubs als AC Milan en CSKA Moskou. Maar hij is niet meer te vergelijken met de voetballer van toen, zegt de middenvelder zelf.

'Toen was ik heel anders, ik had nog zwart haar en ik had geen ervaring. Daarnaast wilde ik toen per se slagen, ik kon ook geen Engels. Ik weet nog wel dat ik tijdens mijn persconferentie zei dat ik een voetballer was en geen auto. Uiteindelijk heeft het Nederlands voetbal mij wel tot de Keisuke Honda gemaakt die ik nu ben. Ik wil nu aan Nederland laten zien dat ik gegroeid ben.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Hij zegt dat ook omdat hij mensen wat te bewijzen heeft, zo vindt hij. 'Ik hoorde dat mensen wat sceptisch waren omdat ik zes maanden niet heb gespeeld. Ze zeiden dat ik daarom nooit meer in Europa aan de slag kon. Maar ik ben verheugd om hier te zijn.'

Zonder Slutskiy geen Honda

En dat Honda nu in Arnhem is neergestreken, komt met name door Leonid Slutskiy. De twee werkten al eerder samen bij CSKA. 'We hebben goede en slechte herinneringen samen. Hij heeft mij nu weer nodig en ik ben er trots op dat hij mij een aanbieding heeft gedaan. Maar ik denk inderdaad niet dat ik hier had gespeeld als hij hier niet had gezeten.'

Tekst gaat verder onder de foto.

En nu hij er wel is, wil hij Vitesse helpen. 'Ik heb dan wel zes maanden niet gespeeld, maar ik heb er vertrouwen in dat ik het nog kan. Je kunt dit weekend wel zien hoe fit ik ben. Ik ben niet op vakantie geweest de laatste tijd hoor, maar heb juist veel aan individuele training gedaan. Ik wil Vitesse helpen om ze dit seizoen rond de vijfde positie te houden. Of ik de boel kan omkeren na drie nederlagen? Ik voel die druk niet zo.'