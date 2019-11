Bart van Rooij voelt zich echt basisspeler bij NEC

Hij kwam in september in de basis en sindsdien is Bart van Rooij onomstreden als rechtsback bij NEC.

'Ja, ik voel me zeker een basisspeler. Maar in dit team moet je hard werken en zorgen dat je plekje behoudt. We draaien goed en houden achterin al vijf keer de nul. Dan kun je in ieder geval niet verliezen. We moeten dit nu doortrekken, dan kunnen er leuke dingen gebeuren. Nu dit weekend punten harken, dan kunnen we echt omhoog kijken.'

'Morgen tegen Helmond Sport. Ik heb daar nog nooit gespeeld. Het is een stugge ploeg die heel compact kan spelen. Aan ons om de ruimtes te vinden en te benutten. We maken nu een aardige reeks en die moeten we doorzetten.'

Oranje onder 19

Van Rooij was de afgelopen week op pad met Oranje onder 19. 'Ik heb gespeeld tegen Mexico en op de bank gezeten tegen Tsjechië. Dat is enorm leerzaam. Hele goeie spelers in mijn leeftijdscategorie, zoals Sepp van den Berg van Liverpool, Zirkzee van Bayern München en Crysencio Summerville van ADO. Sommigen voetballen al op eredivisieniveau. De eerste training is altijd wennen, want het tempo is heel hoog. Maar daar ga je vanzelf in mee.'