Marcouch mag mobiel cameratoezicht inzetten

door Huibert Veth

'Een mooi voorstel', vindt Scott van den Broek (CDA). 'Het stelt de burgemeester in staat om ruimer om te gaan met de huidige camerabewaking.' Ook verwijst Van den Broek naar recente incidenten op onbewaakte fietspaden. 'Het zou mooi zijn als we daar meer beveiliging toe kunnen passen.'

'Makkelijker als criminelen camera meenemen'

De meeste partijen sluiten zich bij zijn woorden aan. Een kritische noot is te horen van Leo de Groot (Partij voor de Dieren). Volgens hem is moeilijk objectief vast te stellen 'waar het precies nodig is'. Hij vindt dat de rechter dat moet doen. Ook privacy is voor De Groot 'een pijnpunt'. 'Veel makkelijker zou het zijn als alle potentiële criminelen een camera meenemen', grapt hij.

Maarten Venhoek (D66) wil dat de gemeenteraad regels opstelt waar het toezicht aan moet voldoen. Volgens Rebin Maref (VVD) konden die regels weleens in het voordeel van criminelen zijn. 'Focus op veiligheid en niet op regeltjes.'

Het meten van succes van preventief toezicht is volgens Marcouch ingewikkeld. Omdat dit ook bedoeld is om incidenten te voorkomen. 'Meten we succes af aan het aantal geregistreerde incidenten of het uitblijven van incidenten?'

'Doen we niet zomaar'

'Daar waar we camera's plaatsen, moet er wel voldoende wettelijke basis zijn', vervolgt Marcouch. 'We doen dat niet zomaar omdat een aantal bewoners erom vragen.' Daarvoor moet er volgens hem 'nogal wat aan de hand zijn'.

Volgende week stemt de gemeenteraad over het voorstel. Een meerderheid zal voor zijn.

