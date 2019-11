'De zorg is geen markt', wethouder Wageningen roept om verandering

De zorg in Nederland moet radicaal anders geregeld worden, dat stelt de Wageningse wethouder Lara de Brito (GroenLinks). Ze pleit voor een systeem waarin zorgaanbieders en gemeenten langdurig samenwerken. Om dat te bereiken, moeten de Europese aanbestedingsregels volgens haar de prullenbak in.

De wethouder reageert op het inspectierapport over de landelijke jeugdbescherming en jeugdreclassering dat twee weken geleden naar buiten kwam. Daarin staat dat de meest kwetsbare kinderen in Nederland niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. 'Toen ik het las, kreeg ik er echt buikpijn van', zegt ze.

Samenwerking

Volgens De Brito zijn de Europese aanbestedingsregels een belangrijke veroorzaker van het kwaliteitsprobleem in de zware zorg. Die regels gaan uit van zorgaanbieders als concurrenten. 'Maar de zorg is geen markt, er hoort geen concurrentie thuis, maar samenwerking', zegt de wethouder.

Bovendien: 'Als gemeente of als regio kun je nu niet voor lange termijn met één of meerdere zorgaanbieders echt een partnerschap aangaan', zegt De Brito. 'Dat zit mij dwars.'

Wageningen wil graag standaard langdurig met zorginstellingen samenwerken om zo de kwaliteit van zorg continu te verbeteren. 'Op het moment dat je langjarig afspraken met elkaar maakt en samen optrekt, kun je bijvoorbeeld ook investeren in personeel en deskundigheid.'

Landelijke overheid meer verantwoordelijkheid

De wethouder vindt dat, naast veranderende Europese regelgeving, de overheid meer verantwoordelijkheden moet gaan krijgen. Ze wil de decentralisatie van zorgtaken niet terugdraaien, maar denkt wel dat hele specifieke en gecompliceerde zorgtaken beter landelijk geregeld kunnen worden.

Dat gebeurt nu bijvoorbeeld al bij anorexiazorg. 'Dat is zo hoog specialistisch, er zijn maar een paar plekken in Nederland die dat bieden.' Maar volgens De Brito spelen er nog veel andere problemen die zo weinig voorkomen dat gemeenten er niet standaard iets voor kunnen regelen. 'Laten we samen onderzoeken over welke gevallen het gaat en of het beter is om dat landelijk te regelen', stelt ze.

Brussel

De wethouder roept de Nederlandse regering op zich in Brussel hard te maken voor ander aanbestedingsbeleid. Ze heeft ook met partijgenoten in het Europees Parlement contact om de 'knellende Europese regels' onder de aandacht te brengen.

Maar een oplossing lijkt voorlopig nog niet in zicht, blijkt uit een brief van minister Hugo de Jonge (CDA) van afgelopen vrijdag. De evaluatie van de aanbestedingsregels is uitgesteld. Daarom zullen de huidige regels zeker de komende jaren nog gelden, staat er.