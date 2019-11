Kunstwerken gezocht

We zijn op zoek naar kunstwerken met een bijzonder verhaal. Na de vorige editie in 2018, willen we in maart 2020 weer 'Kunst uit de kamer' organiseren. Samen ontdekken we welke verhalen er leven achter de kunstwerken in Borculo, Berkelland en de Achterhoek!

We zijn op zoek naar mensen die thuis een kunstwerk hebben staan of hangen met een verhaal en dat 1 maand willen delen met de wereld. Heeft u een kunstwerk gekocht waarvan u denkt, hier zouden meer mensen van mogen genieten? Of heeft u een bijzonder verhaal bij een kunstwerk in uw huis? Dan komen we graag met je in contact.



Wat vragen wij van u:

· Om de maand maart 2020 het kunstwerk uit te lenen aan de Weemhof.

· Een foto van het kunstwerk.

· Uw verhaal:Kreeg u kunst van huis uit mee?

- Waar bekijkt u het liefst kunst?

- Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

- Wanneer heeft u dit kunstwerk bemachtigd? Wie heeft het gemaakt?

- Wat is voor u het verhaal achter het kunstwerk?



Heeft u thuis kunst hangen en lijkt het u leuk om mee te doen? Reageer dan hieronder.