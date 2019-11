'Afschieten heeft geen zin, dus accepteer de wasbeer'

Bovendien is het volgens Mulder helemaal niet nodig om de dieren weg te nemen uit de natuur. 'De wasbeer doet geen schade aan onze flora en fauna.' Ook blijkt uit Duitse onderzoeken dat de wasbeer geen enkele inheemse diersoorten bedreigt.

Via Duitsland en België naar Nederland

In Duitsland zijn de wasberen al heel lang geleden uitgezet als faunaverrijking. 'Daar deed men vroeger niet zo moeilijk over', weet Mulder. In bijna geheel Duitsland komen nu wasberen voor, maar ook in België. Via de twee buurlanden komen wasberen nu Nederland binnen. Mulder verwacht dat het er over 10 jaar heel veel zullen zijn. Hoeveel precies, durft hij niet te zeggen.

De dieren komen dus van twee kanten op ons af. 'Afgelopen jachtseizoen zijn in Duitsland ruim 170.000 wasberen afgeschoten, maar dat heeft de opmars naar Nederland niet vertraagd', benadrukt Mulder. Hij verwacht dan ook dat de dieren in groten getale zullen komen.

'Geen reden tot afschieten'

De wasbeer staat op een lijst met invasieve exoten die volgens een Europese verordening bestreden moeten worden. Maar dat hoeft geen reden tot afschieten te zijn, volgens Mulder.

'Wanneer het een soort is die zich niet laat uitroeien, kunnen we de bestrijding ook achterwege laten. En de wasbeer is daar een duidelijk voorbeeld van.' Want volgens de roofdierspecialist is de komst van de wasbeer niet te stoppen en daarom zullen we hem moeten accepteren als nieuw lid van onze fauna.

Vossenlintworm

Faunabeheer Gelderland gaf al eerder aan dat op de wasbeer gejaagd mag worden, omdat het dier de vossenlintworm met zich meedraagt. 'In principe kun je doodgaan van de vossenlintworm' zegt Mulder. Maar volgens hem is de wasbeer géén drager van de vossenlintworm. 'Dat is absolute onzin.' Uit een rapport van het RIVM blijkt ook dat bij de gevonden wasberen deze parasiet niet is aangetroffen.



'Hij heeft wel een andere worm bij zich. En dat besmettingsrisico is ontzettend laag', volgens Mulder. 'Ik heb berekend op basis van gegevens uit Amerika dat in Nederland over 100 jaar slechts drie besmettingen te verwachten zijn en hiervan is er één misschien dodelijk. Je wordt sneller winnaar van de Lotto dan dat je ziek wordt van de wasbeer.'

Petitie 'Accepteer de wasbeer'

Animal Rights is een petitie gestart voor het behoud van de wasbeer. Met de handtekeningenactie 'Accepteer de wasbeer' zijn in twee dagen tijd bijna 5000 handtekeningen verzameld. De vereniging pleit ervoor dat de wasbeer van de lijst met exoten wordt gehaald. De handtekeningen zullen aan het kabinet worden aangeboden.

Mulder steunt die petitie. 'Hun argumenten zijn valide. Het heeft geen zin, het is niet nodig en het zal blijken niet te werken, dus accepteer de wasberen.'

'Opvang slecht idee'

Stichting AAP wil de dieren graag opvangen. En heeft nog plek voor 50 wasberen. De stichting heeft dit ook herhaaldelijk aangegeven bij de provincie Gelderland. De provincie heeft laten weten hier niet voor open te staan.

Mulder vindt dit ook een slecht idee. 'Het gaat om wilde dieren. Die vossen die je kwijt wil, ga je toch ook niet opvangen. Dat is toch een raar idee. Als je ze kwijt wilt uit de natuur, schiet ze dan dood. Maar het is helemaal niet nodig om ze te bestrijden.'

De kans dat mensen de wasbeer straks gaan tegenkomen is klein, denkt de roofdierspecialist. 'De meeste mensen zullen ze alleen zien als er één dood langs de weg ligt, want het zijn schuwe beesten die vooral in de bomen zitten.'

