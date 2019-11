Anneke werd overreden door graafmachine: 'Ruik het rubber nog regelmatig'

Toen Anneke een stap terugdeed, ging de graafmachine naar achteren en reed over haar benen. 'Ik weet alles nog', zegt de Huissense (48) over deze indrukwekkende gebeurtenis.

'De machine ging in zijn achteruit en toen denderde er een paar ton over mijn benen. Ik heb dat moment nog maanden herbeleefd. Het rubber van de banden ruik ik nog af en toe.'

'Godzijdank hoorde hij mij gillen'

We hebben het over 18 oktober 2018. Anneke stond in de keuken, toen ze de graafmachine zag. 'Ik dacht: dat is niet zo handig, als ik nog ergens heen wil. Ik ga vragen of iemand hem kan verplaatsen.'

Buiten aangekomen, kreeg ze geen contact met de chauffeur van de graafmachine. 'Godzijdank hoorde hij mij wel gillen, toen hij over mijn knieën reed.'

'Ik dacht: o god, mijn kinderen'

'Ik wist dat mijn kinderen op weg waren naar huis. Ze kwamen lopend van de buitenschoolse opvang. Ik dacht: o god, mijn kinderen. Die mogen mij zo niet zien. Ik was aan het gillen van de pijn en vervolgens van de wanhoop mijn kinderen, mijn kinderen aan het roepen', vervolgt de Huissense haar verhaal.

'Buurtbewoners snapten dat en hebben mijn kinderen opgevangen. Gelukkig hebben ze niets gezien.'

Eten op het vuur, de hond alleen thuis

Ook over andere zaken maakte Anneke zich gelijk druk. 'Er stond nog eten op het vuur, de hond was alleen thuis en ik moest iemand mijn telefoon met toegangscode toevertrouwen. Er moesten toch mensen op de hoogte worden gesteld.'

Ze lag een maand in het ziekenhuis, vier maanden interne revalidatie, daarna poliklinische revalidatie en nu nog drie keer per week fysiotherapie. Anneke kan sinds twee maanden weer lopen, Of zoals ze het zelf zegt: 'De rolstoel wordt de laatste weken minder gebruikt.' Zo snel als vroeger loopt ze niet meer.

Boek gepresenteerd

Over haar ongeluk en de maanden daarna heeft Anneke een boek geschreven: ‘Maak je vooral geen zorgen…’. Dat wordt donderdag gepresenteerd in Arnhem.

Anneke leest voor uit haar boek. Foto: Omroep Gelderland