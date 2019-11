Met een pak rijst naar het museum

Museum Villa Mondriaan in Winterswijk zamelt in de maand december etensmiddelen in voor de voedselbank. Wie iets meebrengt bij een bezoek aan het museum, krijgt korting.

Iedereen verdient een feestelijke decembermaand. Dat zegt directeur Charlotte Rixten van het museum: 'Iedere bezoeker die bij ons binnenkomt mag met een pak rijst of een pak soep, of wat ze maar willen, een deel van hun entreekaartje afrekenen.' De actie van het museum is in samenwerking met de Voedselbank Oost-Achterhoek.

Directeur Charlotte Rixten vertelt over de actie aan radiopresentator Irene ten Voorde:

Drie euro korting

Het museum zocht voor de feestmaand een speciaal project. 'We doen veel sociale projecten en we staan midden in Winterswijk', aldus Rixten. Zo kwam het idee voor de actie met de voedselbank tot stand. 'Het gaat allemaal in de kerstpakketten van de voedselbank. Die worden half december uitgereikt.'

Mensen kunnen ook gewoon wat komen brengen. 'We hebben hier een grote bak staan. Het kan een zak aardappelen of een zak rijst zijn. Ze hebben wel het liefst houdbare producten.'

Voor ieder product kan een entreekaartje voor 6 euro, dus met 3 euro korting, gekocht worden.