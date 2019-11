Puinhoop bij Arnhems verpleeghuis; inspectie grijpt in

Zorginstelling All Day M.O. uit Arnhem heeft een fikse tik op de vingers gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Voor het einde van de maand moeten alle cliënten op de locatie in Arnhem-Zuid zijn overgedragen aan een goede zorgaanbieder. All Day mag de zorg voor deze cliënten niet continueren. Volgens de laatste cijfers van de inspectie gaat het om dertien ouderen.

door Sven Strijbosch

De penibele situatie bij All Day komt voort uit de puinhoop die door Dunya Woonzorg werd achtergelaten. Dunya lag lange tijd onder vuur en droeg eind september al haar patiënten op de locatie in Arnhem-Zuid over aan All Day.

Een dag voor die overdracht was de inspectie nog op bezoek geweest bij Dunya: op alle fronten schoot de zorginstelling tekort, zo bleek uit het rapport.

'Geen plan om zorg te verbeteren'

'Dunya leverde zorg aan ouderen met een migratieachtergrond. De overname door All Day vond plaats terwijl de kwaliteit en veiligheid van zorg bij Dunya aantoonbaar niet op orde was. All Day heeft geen concreet plan om de kwaliteit op orde te krijgen', stelt de inspectie nu. Er zijn dus grote risico's voor de aanwezige patiënten.

Daarnaast zijn er zorgen over het pand waar de patiënten in zijn ondergebracht. De bestuurder van All Day huurt het pand nu via een illegale onderhuurconstructie van de voormalige bestuurder van Dunya.

De daadwerkelijke eigenaar van het pand wist van niets. In januari loopt het huurcontract af en de verhuurder heeft al aangegeven geen huurovereenkomst aan te willen gaan met All Day.

Dwangsom mogelijk

'De inspectie concludeert dat All Day in de nabije toekomst zeer waarschijnlijk geen bouwkundige voorziening meer heeft om zorg te verlenen, hetgeen risico's oplevert voor de kwaliteit en continuïteit van zorgverlening', valt er te lezen in een verklaring.

Als All Day voor 27 november niet alle patiënten heeft overgeplaatst kan de inspectie verdere stappen nemen in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom.

De bestuurder van All Day was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

