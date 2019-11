Mogelijk vertraging doortrekken snelweg A15

'Ik hecht er aan om aan te geven dat het stikstofdossier nog sterk in ontwikkeling is', zo schrijft minister Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer, die dus een slag om de arm houdt met betrekking tot de exacte invloed van de problematiek. 'Dit kan ook gevolgen hebben voor de planning en extra kosten.' In een tabel wordt aangeven dat de verlenging, in totaal twaalf kilometer tussen knooppunt Ressen en het toekomstige knooppunt De Liemers, mogelijk een jaar vertraging oploopt. De realisatie staat momenteel gepland vanaf volgend jaar, de opening uiterlijk in 2024, maar dit kan dus later worden.

Eerder dit jaar werd een gewijzigde versie van het tracébesluit voor de A15 getekend. De Raad van State moet zich nog altijd buigen over de tientallen beroepen die hiertegen zijn ingediend, iets dat dit jaar niet meer lukt. 'Dit is voor ons een gigantische zaak met tientallen beroepen', geeft woordvoerder Gert-Jan Klapwijk aan. “Dat betekent dat het vinden van tijd hiervoor een puzzel is. Het is lastig te voorspellen wanneer dit lukt.”



Te weinig bescherming voor natuur

In de oorspronkelijke plannen, in 2017 ondertekend door toenmalig minister Melanie Schultz van Haegen, was volgens het Europese Hof te weinig rekening gehouden met de bescherming van kwetsbare natuur. Dat was reden om een aantal stikstofcompenserende maatregelen door te voeren.