Keisuke Honda zondag direct in basis bij kwakkelend Vitesse

De ervaren Japanner werd woensdag speelgerechtigd verklaard door de KNVB, kort nadat hij zijn werkvergunning had ontvangen. Slutskiy maakt zondag op het Kasteel in Rotterdam dus direct gebruik van zijn nieuwste aanwinst. Honda speelde al bijna een half jaar geen officiële wedstrijd, maar voor de Rus is dat geen belemmering.

'Fit genoeg'

Vitesse verkeert sinds vorige week in een sportieve crisis en de 98-voudig international van Japan moet het zwalkende Vitesse van de laatste weken uit het slop trekken. Slutskiy was resoluut over zijn besluit Honda meteen op te stellen: 'Waarom niet? Hij is fit genoeg, niet geblesseerd geweest dus ik heb geen twijfels. We kunnen zijn creativiteit goed gebruiken. Die hebben we ook nodig. Zeker in de verbinding tussen middenveld en aanval', vertelde de Rus.

Centrale rol

De verwachting is dat de 33-jarige Honda een centrale rol op het middenveld krijgt. Dat hij inmiddels op leeftijd komt als voetballer, maakt Slutskiy niets uit. 'Zijn leeftijd zegt mij niets. Hij is nooit de snelste speler geweest, dat is bekend. Maar alle andere kwaliteiten die hij altijd had, heeft hij nog steeds', liet Slutskiy weten.

Honda is een oude bekende van Slutskiy, die met de routinier werkte in zijn periode bij CSKA Moskou. De sierlijke middenvelder maakte de afgelopen weken indruk tijdens trainingen. Vitesse hoopt onder aanvoering van Honda weer wedstrijden te winnen na drie nederlagen in de eredivisie op rij.

Niet fit

Spits Tim Matavz verscheen donderdag niet op het trainingsveld van Papendal. Hij is net terug van interlands met Slovenië. Matavz scoorde één keer en zorgde ook voor een assist. Matavz werd tegen FC Groningen gepasseerd maar viel na rust in.

Thomas Buitink en Matus Bero, die op pad was met Slowakije, maakten de training niet vol. Ook international Nouha Dicko stapte uit voorzorg uit. Eli Dasa is eveneens niet fit teruggekomen van de nationale ploeg. Of de Israeliër op tijd hersteld is voor zondag, blijft nog even onduidelijk. Voor Dasa speelde donderdag Julian Lelieveld als rechtsback in het beoogde basisteam.

