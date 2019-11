Opening Speculaasstad in Harderwijk

Al sinds 2010 logeren de Pieten en Sinterklaas traditiegetrouw in ’t Pietenhuis op Klooster 4 in Harderwijk. Sinds dit jaar is daar niet meer voldoende ruimte om alle Pieten te huisvesten en moet de goedheiligman met zijn 'staf' uitwijken naar een nieuwe locatie. De organisatie van ’t Pietenhuis (Cultuurkust) heeft de samenwerking gezocht met de verschillende partijen in het havenkwartier van Harderwijk. Alle Pieten en zelfs Sinterklaas slapen vanaf de komende intocht in onder andere molen “De Hoop”, de Visafslag, Botterstichting, Veluvia en Het Nationaal Sinterklaasmuseum.

Net als voorgaande jaren mag een ieder die dat wil weer op bezoek komen. En wie wil dat nu niet; kijken op het nieuwe logeeradres van de Pietermannen. Natuurlijk kun je dan net als de afgelopen negen jaar pepernoten bakken in de bakkerij, knutselen, tekenen en muziek maken. Ook komen er nieuwe activiteiten, zodat het tiende jaar waarin Sinterklaas in Harderwijk verblijft ook het begin is van nog vele komende edities. Zo kun je bij de Botterstichting luisteren naar het verhaal van de Pakjesbotter.

Het Nationaal Sinterklaasmuseum

De organisatie van ’t Pietenhuis werk naast de locaties ook samen met het Nationaal Sinterklaasmuseum. Je kunt dus niet alleen dwalen door de vele ruimtes, maar je kunt ook echt iets leren over Sinterklaas. Er zijn relikwieën, maar ook hele oude Sinterklaasproducten te bezichtigen. Af en toe is Nicoloesje, de zus van Nicolaas, aanwezig om verhalen te vertellen over jonge jaren van Sinterklaas.

Op de foto

In Speculaasstad kun je de pieten ontmoeten én met Sinterklaas op de foto gaan.