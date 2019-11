Sjoelleden gezocht

Onze sjoelvereniging; 'de Schijven Schuivers', is op zoek naar nieuwe leden. Sjoelen is een sport, sommige denken dat het een alleen spelletje is dat op oudejaarsavond en of familiefeesten wordt gespeeld. Maar het is meer dan dat, het is een serieuze sport en wordt in competitieverband gespeeld in Arnhem in de wijk Elderveld.



In onze grote tijd hadden we ruim 50 leden, daar is momenteel nog maar de helft van over. We zijn op zoek naar enthousiaste leden. Ben je geïnteresseerd en lijkt het je leuk om een keer langs te komen op dinsdagavond? Kom gerust langs, de koffie en thee staat klaar.



Gezellig samen sjoelen? Reageer hieronder.





