Studenten laten zich 'opsluiten' in voormalig tbs-kliniek Oldenkotte

De bewoners uit vroegere jaren zijn zeer waarschijnlijk niet met zoveel plezier naar het complex gereden als de studenten deze week. Waar de voormalig tbs-patiënten in het gebouw, dat diep verscholen in de Achterhoek ligt, vooral behandelingen ondergingen en dagprogramma's volgden, moeten de studenten juist van het vaste stramien af. Out of the box-denken is het credo voor deze week. Er moeten invullingen bedacht worden voor het pand.

De Week van het Lege Gebouw wordt sinds 2013 georganiseerd. Het initiatief kwam voort uit de behoefte van het Atelier Rijksbouwmeester, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om leegstand en de daarmee samenhangende problematiek onder de aandacht te brengen. Samen met studenten, docenten en praktijkexperts uit verschillende disciplines wordt gekeken naar leegstaande gebouwen en de mogelijkheden.

Verpauperen of teruggeven aan de natuur

De studenten van verschillende opleidingen zijn met slaapzak en luchtbed naar de Achterhoek getogen. Ze slapen niet in de cellen, maar in de sportzaal. Ze kennen elkaar niet, de meesten zien ook het complex voor het eerst, maar toch moeten ze er samen iets van maken.

Wat kun je met een leegstaand gebouw zoals hier? De opdracht van de Rijksbouwmeester is duidelijk: het gebouw moet onder regie teruggeven worden aan de natuur. 'Ja, ik dacht eerst dat is gewoon het gebouw laten verpauperen', zegt student Nathan Meijer. 'Maar nu denk ik daar wel anders over hoor', lacht hij.

'We hebben vandaag met buurtbewoners gesproken', gaat de student verder. 'Ze zijn echt enorm betrokken bij dit gebouw. Dat verbaasde me echt.' In groepen van ongeveer 7 studenten wordt er gebrainstormd.

Het mag wat spannender

De ideeën op deze dag zijn niet zo wild. 'Een uitkijktoren, een museum, wellness, sterren kijken. 'Je ziet dat het allemaal nog wat spannender moet', zegt Nancy van Asseldonk als voorzitter van de Stichting Week van het Lege Gebouw. 'Ik hoop dat de studenten zien dat ieder gebouw zijn eigen aanpak vraagt en voor mij is het ook belangrijk dat ze zien dat samenwerken tot mooie, unieke ideeën leidt.'

Met een bezoek van burgemeester Joost van Oostrum worden de schijnwerpers nog meer op Oldenkotte gelicht. De studenten pitchen hun plannen en gedachten. De groep van Eva Franke zet vooral in op natuur en beleving, tot tevredenheid van de burgemeester. 'Het is goed dat jullie dat doen, je kunt wel tig richtingen bedenken, maar daar kom je ook niet veel verder mee. Dit is goed, maar het mag allemaal wel wat spannender.'

Reuring is van groot belang

Na de pitch kunnen de studenten verder met de tips en ideeën. Nancy van Asseldonk komt de groep van Eva nog een tip geven. 'Jullie hebben het over een sterrenhemel, dat heb ik nog bij niemand anders gehoord, dus hou dat idee vast.'

Volgens Van Asseldonk is de Week van het Lege Gebouw van groot belang. 'Je krijgt weer reuring. Dit gebouw is vijf jaar dicht geweest, mensen moeten het nu weer vinden, er moet weer over gesproken worden. Uiteindelijk moet er wel iets gebeuren.'

Eigenaar pand: groot succes

Volgens Leo Hendriks van het Atelier Rijksbouwmeester is dat wat in Oldenkotte gebeurt uniek. 'Het is echt een groot succes en het toont de betrokkenheid van iedereen. Het is voor het eerst dat we de bewoners hierbij betrekken en ik kan zeggen dat we dit zeker mee gaan nemen bij volgende projecten.'

Na een aantal dagen 'opgesloten' te hebben gezeten in de kliniek, moeten de ideeën de komende tijd gevangen worden in een concreet plan. Een aantal studenten gaat dat de komende tijd op school doen. Kanttekening blijft wel dat er gouden plannen geboren kunnen worden, maar alles valt of staat met het vinden van een enthousiaste koper.

