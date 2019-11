Geen beperking tijdens zwemles

Zwemmen als je een verstandelijke of lichamelijke beperking hebt is nog niet zo vanzelfsprekend. Maar juist als je moeite hebt met bewegen of met lopen, dan is zwemmen zo fijn. ,, Zwemmen kan iedereen.'' Loes en Martin Laport zijn enthousiaste vrijwilligers en geven iedere zaterdagochtend zwemles aan mensen met een beperking. ,,De mensen die hier zwemmen, maken het werk dankbaar. Ze zijn eerlijk, puur en vertellen nooit onzin.''

Iedere zaterdag is het echtpaar Loes en Martin te vinden in multifunctioneel centrum Doelum in Renkum. Sinds twee jaar wordt daar de zwemles gegeven van sportvereniging Waag. Waag biedt verschillende sporten aan voor mensen met een beperking. Omdat Loes graag invloed wilde uitoefenen tijdens de bouw van het zwembad, ging ze in de gebruikersraad van de accommodatie. Zo zorgde ze ervoor dat er voorzieningen kwamen voor mensen met een beperking. Een tillift en een douchebrancard bijvoorbeeld.

Na zijn pensioen wilde Martin niet stil zitten. Hij haalde zijn diploma's om zwemles te mogen geven. Toen er op het kinderdagverblijf waar Loes werkte vraag was voor zwemles van een kindje met een beperking, wilde Martin dat wel proberen. Martin is de badmeester en Loes de coördinator. ,,Ze is gedreven, creatief en denkt in oplossingen. En dat heb je wel nodig hier, want je krijgt van alles binnen. En iedere keer moet je bepalen of we de faciliteiten kunnen bieden voor deze persoon om te kunnen zwemmen'' , aldus Martin over zijn vrouw.

De zwemles is behoorlijk uniek in Gelderland. Het is heel belangrijk voor mensen met een beperking om te blijven zwemmen, nadat ze hun certificaten hebben gehaald. Loes: ,,Als we nadien koffie drinken in de kantine dan horen we dat de deelnemers zo toeleven naar die zaterdagochtend. Daar krijgen we veel energie van. We blijven dit nog jaren doen.''

Meer zien? Kijk zondag 24 november om 17.20 naar 'Dorpshuis van het Jaar' of kijk nu alvast hier.