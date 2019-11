Aantal otters in Gelderland stabiel: van 4 naar 5

Het aantal otters in Gelderland lijkt redelijk stabiel te blijven. Dat melden de Zoogdiervereniging in Nijmegen en de Wageningen Universiteit op de website Nature Today.

Volgens Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging lijken nu in Gelderland vijf otters voor te komen. Dat waren er een jaar eerder vier: 'Helemaal exact is dat niet na te gaan. In Gelderland leven de otters in natuurgebied Gelderse Poort en de IJsselvallei.'

Landelijk is het aantal otters toegenomen. In de winter van 2018-2019 werden 360 dieren geteld. In dezelfde periode het jaar daarvoor waren dat er 275.

De otter was dertig jaar geleden in Nederland uitgestorven. In 2002 werd gestart met een herintroductieprogramma. De onderzoekers noemen die introductie nu succesvol.

Honderd verkeersslachtoffers

Het aantal dieren dat wordt doodgereden blijft hoog, volgens de onderzoeker. In de afgelopen winterperiode werden landelijk bijna honderd doodgereden otters gemeld. Dijkstra: 'Soms zien we de knelpunten en kunnen we er iets aan doen. Toch is het positief dat het aantal otters toeneemt, ondanks het aantal doodgereden dieren.'

Niet alleen het terugdringen van het aantal doodgereden dieren is volgens hem belangrijk om de populatie te laten groeien.

Ook inteelt is een bedreiging. Daarom zou contact met de grote populatie otters uit het oosten van Duitsland van belang zijn. Maar die dieren bereiken Nederland niet: 'Er is iets in de inrichting van het gebied in het westen van Duitsland waardoor ze niet hier komen. Als dat wel zo zou zijn, zou dat een grote genetische impuls geven.'

Zie ook: Al jaren 4 otters in Gelderland