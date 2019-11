Tielse onderwijsflat mogelijk toch weg voor nieuwbouw met ROC op veilingterrein

De 'onderwijsflat' van het Lingecollege aan de Teisterbantlaan in Tiel gaat mogelijk toch verdwijnen. De school gaat onderzoeken of het lukt om samen met ROC Rivor een nieuw gebouw voor het VMBO te bouwen op het voormalige veilingterrein bij het station.

Het Lingecollege zit midden in een grote vernieuwing van de verschillende schoolgebouwen. Als eerste is er een nieuw gebouw voor de mavo gekomen aan de Tielerwaardlaan. Nu is een grote renovatie van de locatie Heiligestraat aanstaande. Als laatste zou het grote gebouw voor VMBO aan de Teisterbantlaan gerenoveerd worden.

Het gebouw dat ook wel bekend staat als de onderwijsflat is verouderd en past ook niet goed bij de manier waarop het Lingecollege onderwijs wil geven. Bij het beschikbaar stellen van het totale budget voor de vernieuwing van zo'n 24 miljoen euro door de gemeente Tiel is de Teisterbantlaan achteraan geplaatst. De afspraak is nu dat het gebouw van het resterende budget zo veel mogelijk opgeknapt wordt. Dit bedrag wordt waarschijnlijk zo'n 4,8 miljoen euro.

'Desinvestering'

Voor een grondige renovatie waarmee de school weer dertig jaar vooruit kan is volgens de gemeente echter 14 miljoen euro nodig. Nieuwbouw zou ongeveer evenveel kosten. Daarbij wordt de nieuwbouw voor minimaal vijftig jaar gebouwd. Een opknapbeurt van de onderwijsflat zou daarom volgens de gemeente een desinvestering zijn.

Zowel het Lingecollege en het ROC hebben belangstelling om samen een nieuw gebouw neer te zetten op het veilingterrein. Dit zou onderwijskundig voordelen opleveren en ook financieel. Ook de gemeente Tiel ziet dit wel zitten, omdat het een aanzet kan zijn tot verdere ontwikkeling van het hele veilingterrein. Dit staat al lang op het wensenlijstje bij de gemeente. Daarbij is nieuwbouw voor het ROC geen financiële verantwoordelijkheid voor de gemeente maar voor het rijk.

De drie partijen gaan het plan nu onderzoeken. Naar verwachting moet in het tweede kwartaal van 2020 duidelijk zijn of het haalbaar is.