Arnhemse energieplannen: 'De één nog minder concreet dan de ander'

Sinds 2014 moest er een totale energiebesparing van 1,5 procent per jaar worden gerealiseerd. Maar het energieverbruik steeg juist met 2,7 procent. Ook het aandeel duurzame energieopwekking van 14 procent in 2020 wordt niet gehaald. Zelfs met alle in voorbereiding zijnde projecten zal de teller op 8,4 procent blijven steken. En ook de ambities voor luchtkwaliteit en duurzame brandstof blijven achter.

Voor Bouwkamp is dat geen reden om de ambities bij te stellen. In 2030 moet er in Arnhem 55 procent minder CO2-uitstoot zijn ten opzichte van 1990. Maar omdat de uitstoot sindsdien alleen maar toenam, moet de reductie nu 61 procent zijn.

'Wat gaan we nu precies doen?'

Daarvoor presenteert Bouwkamp haar plannen in een lijvig document. Een groot deel hiervan bestaat uit pilots en voornemens om tot plannen te komen. 'Energiearmoede staat veertien keer benoemd, maar wat gaan we nu precies doen?', vraagt PvdA-raadslid Vincent Bouma zich af.

'Taai stuk', meent VVD-raadslid Steffenie Pape. Maarten Venhoek (D66) vraagt zich af hoe zijn GroenLinks-collega Muriël Simonis blij kan zijn met een stuk 'waarvan de doelstellingen niet haalbaar zijn'. 'Het is een waaier aan plannen. De één nog minder concreet dan de ander.'

'Het is alsof een hoogspringer de 1,5 meter niet haalt, en daarom de lat maar op 2 meter legt', stelt fractievoorzitter Coen Verheij (PVV).

Venhoek pleit voor het isoleren van woningen en aansluiten op het warmtenet. 'Daar kunnen we morgen mee beginnen en levert heel veel op.'

'Harder gaan lopen'

Bouwkamp laat weten haar doelen niet zonder reden te stellen. 'Het is belangrijk dat we dit halen. We moeten harder gaan lopen om onze ambities te realiseren.'

