Eenzame Hans heeft een nieuwe hobby

'Ik ben druk geweest met fietsen, na het sterven van mijn vrouw. Daarna werd het rustiger, ik had nergens meer zin in. Ik ging in de stoel hangen de hele avond', vertelt hij in het Omroep Gelderland-programma Gelderland Helpt.

Tekst gaat verder onder de video:



Hij kent genoeg mensen in de omgeving. 'Ik spreek genoeg mensen. Ik ben heel druk buiten. Maar als ik buiten loop weten ze niet wat er achter mijn voordeur speelt.' Sinds kort heeft hij wat te doen. Hij werkt achter de bar bij de lokale voetbalclub. Het tv-programma ging mee tijdens zijn eerste dag. 'Het is even wennen, maar het eerste uur was wel gezellig.' Het biertappen moest hij nog leren van de eigenaar. 'Maar dat komt vanzelf wel', lacht hij.

Nieuw werk?

Mulder is blij met zijn nieuwe hobby. 'Misschien wordt het wel mijn toekomst. Misschien maak ik er mijn beroep wel van', grapt hij. 'Ik denk wel dat ik blijf als het goed draait.'

Bekijk hier de hele uitzending van Gelderland Helpt