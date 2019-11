Hobbybrouwer uit Vaassen verkoopt zijn huis omdat zijn brouwerij er niet meer inpast

Het Bokbier van Beekman is genomineerd in het Omroep Gelderland-programma Beste Bok van het Oosten. 'Ik brouw al een jaar of vier. Iemand gaf mij op mijn verjaardag een kleine brouwset', legt hij uit. 'Het smaakte ook nog. Dus ben ik het gaan uitbreiden.' Zijn vaste installatie staat in het tuinhuis, maar past niet meer. Hij heeft daarom zijn huis te koop gezet. 'Ik wil een fatsoenlijke schuur hebben waarin ik dit kan doen', vertelt hij.

Tekst gaat verder onder de video:

'Op verjaardagen staat het cadeau vast! Ik neem altijd mijn eigen bier mee', zegt hij trots. Het unieke is dat hij zijn bier in steinie flesjes doet. 'Het heeft een praktische reden. Want het past goed in de groentelade.'

Het bier herken je aan de flinke moutsmaak. 'Het is vrij heftig als je het gelijk proeft.'

De uitzending Beste Bok van het Oosten is donderdag 21 november te zien op TV Gelderland vanaf 17.35 uur (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken is mogelijk via Uitzending Gemist.