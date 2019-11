Drie leidingbreuken binnen twee weken in Ede, Vitens start onderzoek

Drie waterleidingbreuken binnen twee weken in de gemeente Ede. Volgens waterleidingbedrijf Vitens lijken het op het eerste gezicht drie incidenten, maar het bedrijf doet nu toch onderzoek om te kijken of er wellicht wel een gemene deler in de storingen is.

Op zaterdag 16 november was er een leidingbreuk in de Edese wijk Maandereng. Delen van Ede, Lunteren en Bennekom zaten op maandag 11 november een tijd zonder water na een breuk in de Keesomstraat. Een week daarvoor, op zondag 3 november brak een waterleiding op de Hofbeeklaan.

'Vervelend voor Ede'

Bram Inklaar, woordvoerder bij Vitens: 'Het is ontzettend vervelend voor mensen als er geen water uit de kraan komt. Wij vinden dat mensen blindelings op kraanwater moeten kunnen vertrouwen, daarom doen we na deze incidenten extra onderzoek.'

Volgens Vitens lijkt het er in eerste instantie op dat het drie 'spontane breuken' zijn. Vanwege het aantal is er nu een team het leidingnet in Ede aan het onderzoeken. 'Het is een uitgebreid onderzoek waarin we onder andere kijken naar de staat van leidingen en de hoeveelheid druk die er op het leidingnet staat.'

Nog geen zekerheid

Of het onderzoek een gemene deler in de drie waterleidingenbreuken oplevert, is nog niet duidelijk. Vitens hoopt daar begin volgende week duidelijkheid over te geven.

Volgens Inklaar zal Vitens delen van het leidingnet waar nodig repareren of vervangen.

