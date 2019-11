Podcast Verstrikt | 'Zeg niet: na regen komt zonneschijn'

‘Als mensen dood willen, komen ze terecht in een gebied dat taboe is’, zegt Paul van Hoek uit Malden, die al vijftien jaar suïcidepreventietrainingen geeft. De drempel om uit te spreken dat je suïcidaal bent, is hoog in onze samenleving. Ook vinden veel mensen het lastig om bij zorgen om een naaste het onderwerp aan te kaarten.

Toch zouden we er vaker over moeten praten, vindt Van Hoek: ‘Zo’n half miljoen mensen per jaar worstelen met suïcidaliteit en een kleine tweeduizend mensen overlijden hierdoor. Het is een ramp waar we met z’n allen iets aan moeten doen.’ Dat je mensen juist op een idee brengt wanneer je erover begint, noemt Van Hoek een hardnekkige mythe: ‘Wat echt gevaarlijk is, is er níét over te beginnen als je vermoedt dat iemand dood wil. Het is levensreddend om er wél over te beginnen.’

Paul van Hoek. Foto: eigen archief

25 jaar verborgen

Maar hóé praat je dan over zelfdoding? Podcastmaker Maarten Dallinga (Anoniem Intiem) doet in deze aflevering mee aan een training van Paul van Hoek, samen met zo’n tien mensen uit de geestelijke gezondheidszorg. De opdracht is om in gesprek te gaan met een acteur die zogenaamd suïcidaal is. Zelfs de hulpverleners blijken hier grote moeite mee te hebben. ‘Ergens merk ik dat ik het niet eens kan accepteren dat zij een einde aan haar leven wil maken’, zegt een van hen na afloop. ‘Dat maakt het moeilijker om bij haar gevoel te komen.’

Ook praat Dallinga in Arnhem met Mascha Gesthuizen (50) en haar partner Lex. Zij was het grootste deel van haar leven suïcidaal, maar deelde dit pas na 25 jaar relatie. Het bleek een kantelpunt: ‘Ik denk dat we meer oog hebben gekregen voor hoe het met de ander gaat’, vertelt Mascha. Lex: ‘Onze relatie is nog hechter geworden.’

GAME OVER bij het Hendrik Pierson College in Zetten. Foto: Omroep Gelderland

Zes leerlingen die denken aan zelfdoding

Op het Hendrik Pierson College in Zetten is Dallinga bij een uitvoering van GAME OVER, een jongerenvoorstelling over zelfdoding. Suïcidaliteit is een actueel onderwerp op de middelbare school, zegt docent Helen van Well: ‘In mijn eigen mentorklas heb ik zes of zeven leerlingen die wel eens denken: misschien moet ik er maar uitstappen.’ Ze vindt het daarom belangrijk dat het onderwerp uit de taboesfeer wordt gehaald.

Met Magne van den Berg, scenarist van GAME OVER, spreekt Dallinga openhartig over haar eigen doodsgedachten. ‘Het zwart absorbeert al het licht.’

‘Maak het bespreekbaar’, zegt Mascha Gesthuizen. ‘Als je weet dat suïcidaliteit in iemands hoofd zit af en toe, vraag er dan gewoon naar: hoe is het nu, heb je er last van?’ En wat je absoluut niet moet zeggen: ‘Na regen komt zonneschijn. Als iemand dat zegt, denk ik: jij hebt er gewoon geen snars van begrepen.’

Magne van den Berg. Foto: Omroep Gelderland

De andere afleveringen:

- Aflevering 1: hoe is het om suïcidaal te zijn?

- Aflevering 2: hoe is het als een naaste suïcidaal is? En hoe is het om een dierbare aan zelfdoding te verliezen?

- Aflevering 4 (30 november): wat is er gebeurd in Wezep, waar vier jongeren in korte tijd suïcide pleegden?

- Aflevering 5 (7 december): wat gaat er mis met suïcidepreventie in de zorg? En hoe gaat het nu met maker Maarten Dallinga en de anderen uit Verstrikt? Reageren op Verstrikt? Mail naar verstrikt@gld.nl of stuur een WhatsApp-audiobericht naar 06 1093 4448. Een aantal reacties hoor je terug in de bonusaflevering. Wil je met iemand praten over zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 of via 113.nl.

