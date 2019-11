NEC heeft moeite om het spel echt te maken

NEC speelt uit tegen Helmond Sport opnieuw in de succesformatie die al vijf duels zonder tegentreffer is.

De Nijmegenaren zijn daarom koploper in de tweede periode. Doelman Mattijs Branderhorst hield inmiddels al 472 minuten de nul. Hij moet nog twee-en-een-halve wedstrijd zijn doel schoonhouden om het record van zijn keeperstrainer Gabor Babos (693 minuten in 2005) te verbreken. 'Ja, maar dat telt niet echt, want dat was eredivisie', lacht Babos.

Creatief zijn

Defensief zit het de laatste wedstrijden dus wel goed, maar aan de bal mag het wel wat beter, vindt ook trainer François Gesthuizen. 'Ik denk dat wij in Helmond veel de bal zullen hebben en het spel moeten maken. We moeten zorgen dat we creatief zijn en niet alleen in de bal spelen. We zullen moeten variëren. Daar hebben we nog wel wat moeite mee. Het blijft een aandachtspunt voor ons. Maar we hebben misschien ook wel afgedwongen dat tegenstanders inzakken tegen ons, daar moeten we maar mee om zien te gaan.'

NEC kan bij twee zeges de komende vier dagen goede zaken doen als koploper in de tweede periode. 'Ja, we zijn pas op de helft. Als je kijkt naar deze twee wedstrijden en je hebt daar goede resultaten, dan moet je daar met een schuin oog wel naar kijken. Iedereen is fit teruggekomen, maar wel laat. Vandaag hadden we pas voor het eerst iedereen weer op het veld.

Kvida terug

Josef Kvida keert terug na een enkelblessure, daardoor verhuist Frank Sturing weer naar de bank. Bart van Rooij, Tom van de Looi en Ole Romeny keerden deze week terug van interlandverplichtingen. Dirk Proper speelde met Oranje-onder 17 het WK in Brazilië en eindigde daar als vierde. Het talent zal binnenkort weer aansluiten bij de trainingen van het eerste elftal. De enige afwezige is nog altijd doelman Norbert Alblas, die op de weg terug is na een kruisbandblessure.

Opstelling: Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Kvida, Kuipers; van de Looi, Van Landschoot, Dijkstra; Okita, Flemming, Romeny.