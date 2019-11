Frits uit Nijmegen werkt bij de luisterlijn, en biedt iedereen een luisterend oor

In het Omroep Gelderland-programma Gelderland Helpt gaan ze langs bij de luisterlijn. 'Eenzaamheid is een veel voorkomend onderwerp in de gesprekken. Het speelt heel veel in de levens van de mensen die ons bellen', legt de Nijmegenaar Frits Mertens uit. 'Ik probeer altijd de zelfredzaamheid van de beller te stimuleren. Bijvoorbeeld door te zorgen dat ze contact opbouwen met iemand.'

Tekst gaat verder onder de video:

Ook Joyce van Kolck werkt bij de Luisterlijn. 'We gaan geen advies geven of zeggen hoe iemand iets moet doen. Dat gebeurt vaak al genoeg in de omgeving. We denken mee wat ze graag willen of wat eerder bij ze geholpen heeft.'

Altijd bereikbaar

De Luisterlijn is 24 uur per dag open. Dus ook in het holst van de nacht of op feestdagen. Ook via mail of chat kunnen mensen contact zoeken. In heel Nederland werken 1500 vrijwilligers voor de luisterlijn. Ze hebben ook lokale lijnen voor mensen die iemand in hun regio willen spreken. Zo'n lijn zit dus ook gevestigd in Nijmegen.

