Henk Fraser kent ondanks ontslag geen rancune ten opzichte van Vitessse

'Ik wil gewoon winnen, dat is logisch. Ik kijk er echt naar uit. Maar ik heb eigenlijk niks waarover ik rancune moet hebben. Ik heb daar waanzinnige mensen leren kennen. En ik ben met die club vijfde geëindigd en heb de beker gewonnen. Overal waar je werkt zijn mindere fases en mindere momenten. Maar als je weg bent, onthou je vooral de mooie momenten. En de mensen waarmee je hebt mogen samenwerken.'

Russen

Het de Russische eigenaar had Fraser ook geen problemen bij Vitesse. 'Voor mij is dat nooit echt relevant geweest. Ik heb bij Den Haag Van der Kallen meegemaakt en later meneer Wang, die waren ook heel betrokken bij de club. En bij Vitesse idem dito, geen probleem. Nu hebben ze een fase waarin het wat moeizamer gaat. Als trainer begrijp je dat wel vanaf een afstand. Wij hebben uit de laatste vier wedstrijden ook maar één punt gehaald, maar je weet wel wat je hebt gebracht.'

Meer punten dan gedacht

Bij Sparta heeft Fraser tot dusverre succes. De club promoveerde onder zijn leiding en draait nu mee in de middenmoot van de eredivisie: 'We staan daar waar we horen en we moeten proberen om er alles aan te doen om daar te blijven. We manifesteren ons goed en hebben meer punten dan we hebben gedacht vooraf. Maar we hebben ook wedstrijden gespeeld, zoals Groningen uit en Heerenveen uit, waar we ons prima kunnen meten, maar uiteindelijk met lege handen staan.'

Henk Fraser in zijn tijd bij Vitesse (foto: ANP)

'Ik kan mij voorstellen dat de trainer van Vitesse door de resultaten een iets minder vrolijk gevoel heeft. Resultaten is toch waar het om gaat, dat hebben wij ook. We hebben de heren ontmoet bij de G-dag in Barendrecht, waanzinnige mensen zijn het. Ik hoop met uitzondering van de komende wedstrijd dat het ze uitstekend afgaat.'